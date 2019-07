OM : Benedetto à Marseille pour 15 ME, c'est brûlant !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille tient-il enfin son grand attaquant ? A la recherche d’un buteur afin de succéder à Mario Balotelli, le club phocéen a accéléré sur la piste Dario Benedetto. A en croire les informations de La Provence, une offre de 15 ME va rapidement être soumise à Boca Juniors. Et du côté des dirigeants marseillais, on est très confiant quant à la finalisation du deal d’ici une semaine. Il semblerait que Marseille soit donc bien décidé à lancer son mercato, plus d’une semaine après avoir vendu Ocampos à Séville pour 15 ME.

« Selon nos informations, les négociations concernant ce dernier se sont considérablement accélérées ces dernières heures entre les dirigeants des deux clubs, à tel point que dans le camp olympien, on espère boucler officiellement l’affaire d’ici la fin de semaine prochaine » indique le média avant d’approfondir. « Les discussions pourraient déboucher sur une issue positive, et tourneraient autour d’un tarif un peu moindre (autour de 15M€ ?). Si elles aboutissent, reste à savoir quand Boca Juniors serait prêt à lâcher son attaquant au caractère bien trempé, puisque l’écurie évoluant dans la bouillante Bombonera dispute les 8es de finale de la Copa Libertadores contre les Brésiliens de l’Athletico Paranaense les 25 et 1er août ». Une arrivée qui comblerait André Villas-Boas, lequel prenait publiquement position en faveur de la venue de l’Argentin il y a trois jours…