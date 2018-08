OM : Mandanda blessé, la question qui fâche est posée !

Dans : OM, Ligue 1.

Steve Mandanda a été contraint de laisser sa place à Yohann Pelé dimanche soir contre Nîmes, le gardien de but de l'Olympique de Marseille étant victime d'une nouveau souci musculaire. Et malheureusement pour le portier de l'OM, ce souci n'est pas le premier puisque depuis son retour au sein du club phocéen c'est la quatrième fois que Steve Mandanda est plombé par un souci physique. A 33 ans, et malgré l'image qu'il a toujours à Marseille, El Fenomeno suscite de nombreuses interrogations. Ce lundi, dans son édito, Le Phocéen évoque frontalement ces problèmes physiques à répétition de Steve Mandanda.

« Ce n'est peut-être que de la malchance, une terrible série, mais la troisième blessure musculaire de Mandanda en six mois amène à se demander si le gardien de but a vraiment une hygiène de vie irréprochable », s'interroge le média qu'on ne peut pas soupçonner d'être anti-OM. Le reproche a déjà été fait dans le passé concernant le travail invisible de Steve Mandanda en dehors du centre d'entraînement, et une tendance à un petit laisser-aller incompatible avec la vie d'un footballeur professionnel en 2018. Le gardien de but de l'Olympique de Marseille va devoir rapidement revenir et faire oublier tout cela réalisant une belle saison dans les buts de l'OM. Sinon ces doutes vont continuer à augmenter...