OM ‍: Benatia suspendu trois matchs

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Auteur de propos discourtois à l'encontre de Benoît Bastien, arbitre du match OL-OM, Mehdi Benatia passait ce mercredi devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Il a été sanctionné.

Conseiller sportif de Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia n'a pas réussi à convaincre que les propos qu'il avait tenus à l'encontre de l'arbitre de la rencontre entre Lyon et Marseille étaient justifiés. En effet, après l'avoir entendu ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel l'a suspendu pour trois matchs fermes et trois matchs avec sursis de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. Le dirigeant de l'OM avait estimé en direct sur DAZN que Benoît Bastien en voulait au club phocéen après l'expulsion rapide de Balerdi, Benatia n'étant pas loin de crier au complot, ce qui avait fait bondir les arbitres et le conseil national de l'éthique. Le conseiller du président de l'OM va avoir du temps pour se calmer.