Benatia accuse salement l’arbitre d’OL-OM

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Conseiller du président Pablo Longoria, Mehdi Benatia s’en est pris à la mi-temps à l’arbitre du match OL-OM, avant de renouveler ses accusations à l’issue de la rencontre. Pour lui, les dés étaient pipés.

La victoire de l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium dans un scénario incroyable n’a pas pour autant calmé Mehdi Benatia. Le conseiller sportif du club provençal n’a pas du tout apprécié l’arbitrage de M. Bastien, et laisse même entendre qu’il savait dès la désignation de l’officiel que le match serait compliqué à ce niveau pour son équipe. Dès la mi-temps, il a interpellé l’arbitre à son retour au vestiaire, le pointant du doigt d’un ton menaçant et en lui criant « commence à nous respecter » et « prenez pas les gens pour des cons » dans une colère noire sur laquelle il est ensuite revenu en direct sur DAZN.

Rouge pour l’OM, Benatia n’est pas surpris

« Je ne suis pas surpris par ce qu’il s’est passé. Quand j’ai vu la désignation. On regarde un peu ce qu’il se passe. Lyon-Marseille, je n’étais pas bien. Je m’en rappelle encore de l’année dernière. Je ne pense rien, je regarde les images. Je ne suis pas celui qui pleure. La semaine dernière, c’était un autre arbitre, 8 secondes entre le moment où le joueur s’en va et pour pouvoir jouer (ndlr : sur le deuxième jaune de Cornelius contre Nice). Je vais voir l’arbitre. Il me dit ‘oui je sais c’était mon appréciation’. Pas de problème, tu t’es trompé mais tu peux encore changer le rapport car moi je vais à Lyon la semaine prochaine. C’est important. Et il ne se déjuge pas. Donc on tombe encore dans ce truc. Aujourd’hui, encore. Regarde Balerdi, on voit bien la faute en direct, et quand tu vois le ralenti, Lacazette se tient à son maillot. Tu ne peux pas me coûter un match comme ça, au bout de 5 minutes tu mets rouge pour ça. Ça fait beaucoup en deux semaines », a essayé de se tempérer le dirigeant marseillais, qui laisse tout de même clairement entendre qu’il savait que l’arbitre de la rencontre allait avantager l’OL sur ce match.

De quoi ouvrir un vaste débat sur les décisions arbitrales de cette rencontre, avec le deuxième carton jaune donné très rapidement à Leonardo Balerdi pour une faute pas si évidente que cela au ralenti. Le pénalty concédé par Valentin Rongier n'a pas été contesté, mais c'est plutôt le hors jeu d'Alexandre Lacazette au début de l'action qui a été pointé du doigt par Mehdi Benatia. Avec les images de DAZN sous les yeux, le dirigeant de l'OM n'a pas été convaincu par le jugement de la VAR qui semble montrer que Luis Henrique le couvre de quelques millimètres au départ de l'action.