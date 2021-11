OM : Saliba de retour en Premier League, Longoria a son remplaçant

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Les chances de voir William Saliba sous le maillot de l’OM la saison prochaine semble minces. Prêté par Arsenal sans option d’achat, le défenseur de 20 ans devrait retourner à Londres à l’issue de la saison. Toutefois, l’OM lorgne sur un défenseur français évoluant en Russie.

Pablo Longoria a montré ses facultés à recruter malin et pas cher. Le président de l’OM va sans doute devoir encore être très efficace l’été prochain. Aussi efficace que l’été dernier en tout cas puisque le jeune président marseillais avait réussi un coup intelligent en amenant William Saliba en défense centrale. Le jeune défenseur français de 20 ans seulement, formé à Saint-Etienne, est arrivé en prêt d’Arsenal où les Gunners ne l’ont jamais fait jouer. En à peine quatre mois, Saliba a déjà mis tout le monde d’accord avec la qualité de ses prestations et sa solidité défensive. Si bien que l’Equipe de France lui est déjà promise et que les Marseillais voudraient bien le conserver. Toutefois, à défaut d’avoir négocier une option d’achat pour son arrivée sur la Canebière, Saliba va devoir sans doute retourner à Arsenal en juin prochain.

Un Gigot pour le nouvel an ?

Pour anticiper ce départ déchirant pour le club olympien, Longoria a déjà activé ses réseaux et regarde activement vers la Russie. Là-bas, le défenseur français Samuel Gigot tient efficacement la défense du Spartak Moscou. Le joueur de 28 ans sera en plus libre de tout contrat avec le club moscovite en juin prochain. Selon le média MSV Foot, les dirigeants marseillais font de Gigot leur priorité mais subiront une concurrence venue d'Allemagne.

EXCLUSIF: Samuel Gigot du Spartak Moscou intéresserait les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Plusieurs clubs allemands seraient également attentifs à la situation du natif d’Avignon. #MercatoOM #OlympiqueDeMarseille #Spartak — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) November 9, 2021

Marseille essayera donc de ramener Gigot en France, lui qui avait déjà été suivi par Rennes cet été. Natif d’Avignon, le « minot » Gigot sera peut-être plus intéressé par le projet olympien et la possibilité de porter les couleurs de l’OM.