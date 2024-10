OM ‍: Benatia sanctionné, il se transforme en gendre idéal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Deux semaines après son énorme charge à l’encontre de Benoit Bastien, Mehdi Benatia sera jugé ce mercredi pour ses propos tenus sur DAZN à l’issue de la victoire de Marseille à Lyon (2-3).

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais le 22 septembre dernier, un homme a attiré la lumière dans le camp marseillais. Et il ne s’agissait ni de l’entraîneur Roberto De Zerbi ni du buteur héroïque Jonathan Rowe, mais bien de Mehdi Benatia. En furie, le conseiller sportif de Pablo Longoria a chargé l’arbitrage comme rarement. A la mi-temps d’abord en mettant un coup de pression à Benoit Bastien (« Il y a faute de Lacazette au départ. Deux fautes de Balerdi et tu lui mets carton rouge. Commence à nous respecter. Ne prenez pas les gens pour des cons ») mais aussi à la fin du match sur l'antenne du diffuseur DAZN.

Malgré le succès rocambolesque de l’OM en terres lyonnaises, l’ancien capitaine du Maroc n’en revenait pas de l’arbitrage de Monsieur Bastien. « Je ne suis pas surpris, quand j'ai vu que c'était Bastien l'arbitre pour le match, j'étais pas bien » a notamment lancé, en substance, le conseiller de Pablo Longoria. Pour ces deux scènes, le dirigeant de l’Olympique de Marseille va être entendu ce mercredi par la commission de discipline de la LFP, qui devrait le sanctionner d’au moins trois matchs de suspension. Mehdi Benatia ne se déplacera pas à Paris pour l’occasion, il sera entendu en visio-conférence et son attitude sera importante pour les membres de la commission avant de prononcer la sanction.

Benatia va changer d'attitude face à la LFP

Malgré son caractère bouillant et son habitude à dire tout haut ce qu’il pense, Mehdi Benatia a cette fois l’intention de faire profil bas. Selon les informations de L’Equipe, le conseiller sportif de l’OM n’a pas envie d’en rajouter et d’aggraver son cas, ce que l’on avait déjà pu deviner en apprenant qu’il ne faisait pas partie de la délégation marseillaise pour le déplacement à Strasbourg, dimanche soir (1-0). Mehdi Benatia va expliquer à la commission de discipline de la LFP que ses propos n’étaient ni injurieux ni complotistes et qu’il voulait simplement pointer du doigt une accumulation de décisions défavorables à l’OM depuis le début de la saison, et pas simplement sur le match contre Lyon. Reste maintenant à voir si la commission de discipline de la LFP sera sensible à l’attitude et aux arguments de Mehdi Benatia alors que pour des faits similaires, Eric Roy a récemment été sanctionné de trois matchs de suspension.