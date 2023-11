Kroupi a refusé l'OM, la raison dévoilée

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

C'est l'une des révélations en Ligue 1 depuis le début de saison. Elie Junior Kroupi a marqué trois buts avec Lorient à seulement 17 ans, dont un doublé à Lyon. L'OM avait décelé le potentiel du jeune homme avant tout le monde et le voulait cet été.

La Ligue des talents porte bien son nom quand il s'agit d'attaquants. Ces dernières années, outre Mbappé, de jeunes buteurs français ont émergé très tôt comme Hugo Ekitike, Randal Kolo Muani ou Elye Wahi. Leur jeune successeur est déjà arrivé en la personne d'Elie Junior Kroupi. A 17 ans, le jeune lorientais fait déjà forte impression en Ligue 1. Il a marqué ses trois premiers buts en Ligue 1 cette saison. Le premier à Nantes avant un doublé retentissant à Lyon lors de la 8e journée. Il avait notamment nettoyé la lucarne d'Anthony Lopes d'une belle frappe de loin sur sa première réalisation.

Kroupi a refusé de signer à l'OM cet été

De quoi le mettre en tête de liste des cibles des recruteurs européens. Toutefois, certains d'entre eux avaient déjà constaté son talent auparavant et ils sont à Marseille. En effet, selon Tuttomercatoweb, Pablo Longoria a tenté de recruter Elie Junior Kroupi pendant l'été. Une approche très discrète et pertinente qui ne s'est heurtée qu'à la prudence du jeune joueur.

🔹Elie Kroupi 🇫🇷 (17 ans) aurait tapé dans l'œil de l'OM lors du mercato estival !



Malgré l'intérêt du club, le jeune attaquant aurait préféré poursuivre son aventure à Lorient qui lui offrait plus du temps de jeu.



(@lephoceen via @TuttoMercatoWeb) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/LioBLEjFQs — Infos OM (@InfosOM_) October 31, 2023

Elie Junior Kroupi a refusé l'offre de l'OM pour rester à Lorient, le club dans lequel il a signé son premier contrat professionnel en juin 2022. Si le projet marseillais était tentant, le fils d'Elie Kroupi a préféré privilégier le temps de jeu. Les Merlus lui permettaient de pouvoir exprimer son talent plus tôt qu'un OM déjà acheteur de Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa ou Iliman Ndiaye en plus de Vitinha. L'OM peut encore retenter sa chance mais désormais le prix et la concurrence ne seront pas les mêmes pour Pablo Longoria.