OM ‍: Benatia a zéro classe, La Chaine L'Equipe s'emballe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mehdi Benatia a poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitrage de Benoit Bastien après la victoire de l’OM face à l’OL dimanche soir au Groupama Stadium. Mais le conseiller sportif de Pablo Longoria a été trop loin dans ses propos sur l’antenne de DAZN selon Ludovic Obraniak.

Sans même y être convié, Mehdi Benatia s’est invité sur DAZN quelques minutes seulement après le coup de sifflet final du match entre l’OL et l’OM dimanche soir au Groupama Stadium (2-3). Son équipe venait de gagner au terme d’un match au scénario totalement fou, mais l’ancien capitaine du Maroc n’avait toujours pas digéré l’arbitrage de Benoit Bastien. Carton rouge pour Balerdi, potentiel hors-jeu non-sifflé de Lacazette sur l’action amenant la main de Rongier, les raisons de bouillir étaient nombreuses pour Mehdi Benatia. « Quand j’ai vu la désignation. On regarde un peu ce qu’il se passe. Lyon-Marseille, je n’étais pas bien » a notamment lâché de manière froide le conseiller de Pablo Longoria.

« Aujourd’hui, encore. Regarde Balerdi, on voit bien la faute en direct, et quand tu vois le ralenti, Lacazette se tient à son maillot. Tu ne peux pas me coûter un match comme ça, au bout de 5 minutes tu mets rouge pour ça. Ça fait beaucoup en deux semaines » a pesté l’ancien défenseur du Bayern Munich et de l’AS Roma, qui est également descendu des tribunes à la mi-temps pour attendre Benoit Bastien et lui mettre un véritable coup de pression. Une attitude pas vraiment appropriée selon Ludovic Obraniak, invité à réagir à propos de Mehdi Benatia au micro de la Chaîne L’Equipe. Pour le consultant, le dirigeant de l'OM n'a pas donné le bon exemple et cela dans un contexte où la violence des supporters est redoutée chaque week-end et où les clubs doivent donner le bon exemple à ce sujet.

Obraniak regrette la sortie de Benatia

« Benatia va trop loin, clairement. Tu peux être en colère et faire preuve de classe. C’est quelqu’un qui a un statut, qui a toujours une certaine élégance au niveau de son apparence et je trouve que l’OM est un club classe, qui a un standing. On est dans une colère mal maitrisée. On ne peut pas expliquer à tout le monde toute l’année que la violence ce n’est pas bien, qu’elle soit verbale ou physique, et donner de tels exemples, il va beaucoup trop loin. L’OM a gagné, donc la teneur de son message peut être différente, tu peux l'amener de manière complètement différente » a analysé l’ancien milieu de terrain du LOSC et de la sélection polonaise. Si du côté des supporters marseillais, on se félicite d’avoir un dirigeant qui ose défendre publiquement le club, il est clair que dans la forme, les propos tenus par Mehdi Benatia sont plus que limites. En prenant ainsi la parole, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille s’expose d’ailleurs à de potentielles sanctions de la commission de discipline de la LFP, qui peut se saisir des propos tenus par le dirigeant marseillais pour convoquer le convoquer et possiblement le sanctionner dans les prochains jours. Cela même si l'ancien défenseur central a choisi ses mots pour éviter de se mettre verbalement en tort.