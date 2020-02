OM : Aké est le futur de Marseille, prends ça Lihadji !

Dans : OM.

Remplaçant face à Lille dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (1-2), Marley Aké a été décisif lors de son entrée en jeu.

Et pour cause, c’est l’attaquant de 19 ans qui a obtenu le corner de l’égalisation pour l’OM. Surtout, Marley Aké s’est montré très inspiré en créant le décalage sur le deuxième but, inscrit par Dario Benedetto. Déjà très en jambes lors de son entrée face à Lyon mercredi en Coupe de France, le jeune attaquant, qui a signé son premier contrat professionnel en faveur de l’Olympique de Marseille l’été dernier, représente assurément l’avenir du club selon André Villas-Boas. Après le succès acquis dans le Nord, le technicien portugais a complimenté dans les grandes largeurs l’attaquant phocéen. Isaac Lihadji, plus doué que Marley Aké selon les spécialistes du centre de formation de l’OM mais qui n’a toujours pas accepté de signer professionnel, peut avoir des regrets.

« Aké a déjà été décisif par le passé. Contre Strasbourg à la maison, il a fait expulser un joueur. Il a fait des entrées avec de l'envie. D'habitude il entre comme attaquant axial, là il était sur un côté, qui est sa position naturelle. Il a la vitesse, je pense qu'il peut devenir un grand joueur. En lui, on a peut-être un futur grand joueur de l'OM. Il se trouve bien, il est entré avec vélocité. Il a trouvé Valère dans la largeur, qui est allé faire le centre pour Dario (sur le deuxième but de l’OM). Il drible, il est rapide. Je lui ai donné sa chance plus rapidement aujourd'hui, car il mérite aussi. Radonjic, avec sa pubalgie, on ne pouvait pas prendre de risque au-delà de dix minutes » a indiqué André Villas-Boas, aux anges devant l’état d’esprit irréprochable affiché par Marley Aké, le petit jeune qui monte à l’Olympique de Marseille. Pour le plus grand bonheur des supporters…