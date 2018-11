OM : Batshuayi en prêt, l'occasion en or du prochain mercato

Dans : OM, Mercato.

Michy Batshuayi, le nouveau Didier Drogba ? Son retour est en tout cas une nouvelle fois évoqué...

Révélé à Marseille, l’attaquant belge a marqué les supporters par ses buts, son caractère et ses dribbles chaloupés. Très bien vendu ensuite à Chelsea, le Diable Rouge n’a jamais cessé de clamer son amour pour l’OM. Avec son contrat en béton, un retour semble impossible, mais Batshuayi n’a pas su s’imposer avec les Blues, et a été prêté à Valence cette saison. Son rendement avec le club espagnol n’est pas jugé satisfaisant, et Marca révèle ainsi que la formation de Liga cherche à se défaire de son avant-centre.

Néanmoins, Chelsea ne l’entend pas forcément de cette oreille, puisqu’aucun retour à l’envoyeur avant la fin de la saison n’est prévu dans l’accord. Résultat, Valence cherche un club capable de récupérer le Belge pour les six derniers mois de la saison, à partir de janvier. Une aubaine pour l’OM, qui cherche clairement un attaquant et n’a pas forcément plusieurs dizaines de millions d’euros à mettre ? Après avoir brillé en prêt à Dortmund, Batshuayi pourrait en tout cas pousser pour rejoindre l’OM, lui qui cherche à reprendre confiance après un seul but marqué en 11 matchs avec Valence. L’effort financier pour se payer son salaire sera copieux, mais cela pourrait valoir le coup si l’attaquant parvenait à aider l’OM à sauver sa saison.