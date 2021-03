OM : Barthez dégoûté par le « gâchis » marseillais

Dans : OM.

Huitième de Ligue 1 et éliminé par le Canet-en-Roussillon dès les 16es de finale de la Coupe de France, l’OM vit une saison chaotique.

Sportivement, le club olympien s’apprête à débuter un nouveau chapitre avec la prise de fonctions de Jorge Sampaoli en ce début de semaine. L’Argentin va succéder à André Villas-Boas et à Nasser Larguet, dont l’intérim ne restera pas dans les annales de l’Olympique de Marseille. Qualifiés en Ligue des Champions en début de saison, les coéquipiers de Dimitri Payet ont également été ridicules sur la scène européenne. En attendant les grands débuts de Sampaoli, tout est à jeter dans cette saison olympienne. C’est tout du moins le sentiment de l’ancien gardien marseillais Fabien Barthez, écœuré par la situation dramatique de l’OM comme il l’a fait savoir sur l’antenne d’Europe 1.

« Evidemment que ça me touche. C’est un gâchis ce club. C’est un gâchis terrible. Mais c’est Marseille voilà (sourire). Moi je reste footballeur dans l’âme. Et en tant que footballeur, jouer à l’Olympique de Marseille, c’est juste magnifique. J’ai passé les plus grands moments de ma carrière dans ce club. A Manchester et Monaco aussi, ce n’est pas ce que je veux dire. Mais évidemment que ça me touche » a indiqué Fabien Barthez avant de conclure avant un propos plus global sur le football en général. « L’industrie du football a pris une certaine tournure. Il faut s’adapter. Il y a des responsables à la tête des clubs, qui les financent. L’évolution du football est comme ça. Il faut faire avec, sans jamais oublier les fondamentaux ». Pour cet OM en crise, les fondamentaux seront importants à retrouver très vite alors que se profile un match en retard contre le Stade Rennais mercredi en Ligue 1. Un choc qui peut refaire basculer Marseille du bon côté dans la course à l’Europe.