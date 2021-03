OM : La pire honte de l'histoire, Daniel Riolo n'en revient pas

Dans : OM.

En sortant par la toute petite porte face au Canet-en-Roussillon, pensionnaire de National 2, lors des seizièmes de finale de la Coupe de France dimanche (1-2), l’Olympique de Marseille est devenu la risée du football tricolore…

Jusqu’au bout, cette saison 2020-2021 sera pourrie pour le club phocéen. Après une pige catastrophique en Ligue des Champions, avec trois petits points pris dans la phase de groupes, l’OM a perdu toutes ses chances de jouer le podium du championnat en début d’année 2021. Sauf que Marseille n’était pas au bout de ses peines. Vu que quelques jours après l’éviction d'Eyraud, consécutive à une attaque des supporters à La Commanderie, la formation olympienne a touché le fond du fond en étant éliminé par une équipe de N2 en coupe. Une honte absolue, d’après les dires de Daniel Riolo.

« Là, c’est le pompon de l’histoire pour l’OM ! Surtout que le Canet est une équipe qui ne joue plus au foot depuis plusieurs mois. Ils ont fait douze matchs dans l'année. L’OM, ils ont décroché le pompon de la honte de l’histoire du foot en Coupe de France. Tu ne peux pas faire pire. Pire, c’est impossible. Ils ont coché toutes les cases. En plus, le contexte n’est pas une excuse, il n’y avait pas de public. Et Marseille n’a pas d'occasion, ils ne touchent pas un ballon, ils se sont fait balader... C’est encore pire ! C'est dingue… L’OM a refait un tour de honte… Dans l’histoire de la Coupe de France, il n’y a pas eu pire. Je ne comprends pas. Larguet doit se cacher », a lancé, dans l’After Foot, le journaliste de RMC, qui se demande comment Jorge Sampaoli va réussir à relancer la machine marseillaise dans un groupe aux abois...