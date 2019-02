OM : Balotelli reçoit un énorme coup de pression venu d'Italie

Dans : OM, Ligue 1, Foot Europeen.

Auteur d’un but en deux apparitions avec l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli va assurément faire beaucoup de bien au club phocéen lors de la seconde partie de saison. Son aisance technique et sa présence devant les buts devraient modifier le jeu de l’équipe marseillaise, et tout le monde pourrait en sortir gagnant. A commencer par le buteur transalpin, lequel s’est engagé pour six mois avec Marseille. Et qui a comme objectif principal de retrouver la sélection italienne. A ce sujet, Roberto Mancini s’est d’ailleurs exprimé en conférence de presse.

Avec un joli petit coup de pression sur Super Mario, qui pourrait faire les affaires… de l’OM. « Il fait partie du groupe, son avenir avec les Azzuri dépend de lui, pas de moi ni des autres. S’il parvient à marquer lors de chaque match d’ici la fin du mois de mars, il se peut que l’appel vienne » a lâché l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Italie. Maintenant, c’est à Mario Balotelli de jouer. Et de marquer, dès vendredi sur la pelouse de Dijon. Pour rappel, l’ancien attaquant de Nice n’est pas qualifié pour la réception de Bordeaux ce mardi soir.