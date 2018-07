OM : Balotelli est à Marseille, officialisation imminente !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Mario Balotelli à l’OM, ça brûle. Et pour cause, un accord a été trouvé sur la rémunération du joueur dans la cité phocéenne.

En effet, l’Italien percevra le plus gros salaire de l’histoire du club phocéen avec un pactole XXL estimé à environ 800.000 euros bruts par mois. Et selon les informations communiquées par la Gazzetta dello Sport, cette énorme opération pourrait se boucler ce dimanche. En effet, un rendez-vous décisif est prévu entre Mario Balotelli, son entourage, et la direction de l’OM.

Il ne resterait plus qu’un léger détail à régler entre les différentes parties : la durée du contrat du joueur. Celui-ci souhaite s’engager pour deux ans avec l’OM tandis que Jacques-Henri Eyraud aimerait qu’il signe un bail d’au moins trois saisons. Un compromis de deux ans plus une en option pourrait être trouvé. Par ailleurs, la star italienne a publié une vidéo assez parlante sur son compte Instagram. Dans celle-ci, on le voit en voiture avec son avocat et le frère de Mino Raiola. Direction Marseille ? C'est une certitude, puisque quelques heures plus tard, une vidéo de son arrivée à la Commanderie a été publié sur les réseaux sociaux ! Une information par ailleurs confirmée par Manu Lonjon, journaliste à Yahoo Sports.