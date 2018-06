OM : Balotelli doit signer à l'OM, car Naples sera sans pitié

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Pas un jour sans déclaration sur l'avenir de Mario Balotelli, et l'annonce mardi par la DNCG de la validation des comptes de l'Olympique de Marseille a remis les projecteurs sur l'attaquant italien, puisque certains affirmaient que l'OM attendait cela pour finaliser l'accord. Ce mercredi, c'est Oscar Damiani, agent de joueur et spécialiste du mercato, qui s'est exprimé sur une radio italienne concernant l'avenir de Mario Balotelli, dont le nom est également cité du côté de Naples depuis que Carlo Ancelotti a pris les commandes du club.

Pour Oscar Damiani, Mario Balotelli ferait une erreur en rejoignant le Napoli. « Il y a un problème de préjugés contre Mario, on ne lui pardonne plus rien en Italie. Mais je l'ai suivi à Nice et ce qu’il a fait il l’a bien fait. J’ai vu aussi qu’il avait mûri du point de vue du comportement. Bien sûr, à Naples, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des pauses, alors que Marseille et Nice sont peut-être des endroits plus agréables pour cela », a expliqué le spécialiste du marché des transferts. Reste à savoir ce que Mino Raiola pense de tout cela, l'agent de Mario Balotelli soufflant le chaud et le froid.