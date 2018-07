OM : Balotelli désormais tenté par toute l'Europe ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Le dossier Mario Balotelli commence à donner des migraines à tout le monde, et notamment aux supporters de l'Olympique de Marseille qui pensaient bien que l'attaquant italien allait rapidement rejoindre le club phocéen. Début juin, certains voyaient même Super Mario signer à Marseille avant le Mondial...mais nous sommes le 25 juillet et Mario Balotelli est toujours un joueur niçois. Et ce mercredi, TuttoMercatoWeb affirme que l'OM n'est plus vraiment le seul club à vouloir s'offrir le footballeur italien, lequel n'est désormais visiblement plus un indésirable.

« Beaucoup de clubs sont intéressés par Super Mario. Un joueur avec ses qualités pour un prix autour de 10ME est très rare, d'où les prises de renseignements de dizaines d'équipes. En Italie, l'attaquant a été approché par la Roma, Naples, la Fiorentina et Parme, tandis que sont aussi entrés en contact le Borussia Dortmund, le Lokomotiv Moscou et encre plus l’Olympique de Marseille, qui avait trouvé un accord de principe avec Mino Raiola », explique le média spécialisé italien. Autrement dit, il semble de plus en plus probable que l'agent de Mario Balotelli et l'OGC Nice ont un intérêt commun à patienter pour faire monter le prix de l'attaquant, d'autant plus si cette concurrence est réelle. Jusqu'à quand ?