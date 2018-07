OM : Balotelli de retour à Nice, une bonne nouvelle... pour l'OM ?

Dans : OM, OGCN, Mercato, Ligue 1.

Alors que son possible transfert à l’Olympique de Marseille est toujours dans les tuyaux, Mario Balotelli a fait son grand retour à l’entraînement de l’OGC Nice ce mardi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que personne ne s’attendait au retour de l’Italien sur la Côte d’Azur. Ce jour, L’Equipe évoquait dans ses colonnes que Jacques-Henri Eyraud et Jean-Pierre Rivère étaient en discussion pour trouver une issue à un dossier « simple, rendu compliqué par l’OM » selon le président azuréen. Mais à aucun moment, le quotidien national évoquait un possible retour de Balotelli.

Reste désormais à savoir si le retour de Super Mario à l’entraînement du Gym est une bonne nouvelle pour Nice… ou pour l’OM. Car à l’évidence, le come-back de Balotelli à l’entraînement de l’OGC Nice va favoriser et faciliter les négociations entre les différentes parties. Pour rappel, Jean-Pierre Rivère réclame 10ME pour le transfert de son attaquant star. Une somme que l’OM ne semble pas disposé à lâcher. Mais pour faciliter cette opération, le club phocéen pourrait « sacrifier » Rémy Cabella. Le feuilleton continue, mais dans un sens ou dans un autre, il semble proche de son dénouement.