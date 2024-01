OM ‍: Balerdi crève l’écran, Simeone le veut à l’Atlético

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM traverse pour l’instant une saison assez laborieuse mais au rayon des satisfactions, on peut noter la progression de Leonardo Balerdi dont les performances ne passent pas inaperçues en Europe.

Au fil des années, Leonardo Balerdi a été rallié et moqué à l’Olympique de Marseille, où il a été jugé comme un défenseur peu fiable et multipliant les erreurs individuelles. Il est vrai que l’international argentin a coûté quelques points à Marseille que ce soit en raison de cartons rouges ou de grosses boulettes ayant provoqué la furie des supporters de l’OM. Mais depuis plus d’un an, que ce soit avec Igor Tudor et maintenant avec Gennaro Gattuso, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund est un titulaire indiscutable et un joueur très fiable de l’effectif olympien.

Cette saison, malgré les difficultés de l’OM en Ligue 1, Leonardo Balerdi est fidèle au poste et figure régulièrement parmi les meilleurs joueurs de l’équipe. Les prestations de l’Argentin sont saluées à Marseille, où il n’est plus moqué par les supporters et où son statut de titulaire ne souffre d’aucune contestation. Les grands clubs européens à la recherche de défenseurs modernes, à savoir rapide et bons relanceurs, commencent par ailleurs à se pencher sur son cas. Et pour preuve, El Chiringuito TV nous apprend que Diego Simeone a demandé à ses dirigeants de l’Atlético de Madrid de prendre des renseignements sur un potentiel transfert de Leonardo Balerdi, recruté pour 11 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund en juillet 2021.

Le technicien argentin de l’Atlético apprécie visiblement beaucoup le profil de son compatriote et ne verrait pas d’un mauvais œil son arrivée chez les Colchoneros. Un transfert dès le mois de janvier reste toutefois improbable car dans ce secteur, l’OM n’est pas riche avec le départ à la CAN de Chancel Mbemba. En l’absence du Congolais, Bamo Meïté s’impose comme un joueur fiable mais en aucun cas, un départ de Leonardo Balerdi est envisagé à court terme. L’été prochain en revanche, on ne doute pas que Pablo Longoria étudiera les offres pour son international argentin, notamment si elle dépasse la quinzaine de millions d’euros.