OM : Baisse des salaires, Rothen fait la leçon à Eyraud

Comme dans la majorité des clubs de Ligue 1, l’OM n’a pas trouvé d’accord avec ses joueurs concernant une baisse des salaires.

La période est si critique pour les finances des clubs que cela ne serait pas du luxe. Mais comme au PSG ou à l’OL, les négociations patinent à Marseille. Et le principal responsable n’est autre que Jacques-Henri Eyraud selon Jérôme Rothen. Sur l’antenne de RMC, l’ancien milieu gauche du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France a largement égratigné le président olympien. Visiblement bien informé, le consultant de l’After Foot estime que Jacques-Henri Eyraud s’y est pris totalement à l’envers dans l’épineux dossier des baisses de salaire en demandant aux joueurs un effort trop important.

« Il n’y aura jamais d’accord sur les salaires à Marseille. Tu sais pourquoi ? Je vais vous le dire. Ce que le président Eyraud a fait, c’est qu’il a appelé les joueurs. Il faut arrêter de lire tout et n’importe quoi. Il a appelé les joueurs et il leur a dit « faites un effort supplémentaire par rapport à la préconisation de l’UNFP, l’effort que vous voulez ». A partir de là, il n’y aura jamais d’accord. Comment tu veux que le joueur, tout seul, prenne la décision de laisser 50 % de son salaire alors que les autres vont peut-être laisser moins, etc… Sois tu demandes catégoriquement quelque chose aux joueurs, et puis c’est oui ou c’est non mais c’est mal négocié. Et puis ça me fait rire, Eyraud a baissé son salaire de 20 % et il demande aux joueurs un effort supplémentaire ? » s’est interrogé Jérôme Rothen, régulièrement critique à l’égard de la gestion de Jacques-Henri Eyraud ces dernières semaines et qui a donc remis une pièce dans la machine en fustigeant la gestion du président phocéen.