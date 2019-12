OM : Ça parle déjà prolongation pour AVB, attention à la boulette

Dans : OM.

Le précédent Rudi Garcia a forcément refroidi tout l’état-major de l’Olympique de Marseille au sujet des prolongations de contrat signées trop rapidement.

Le prochain entraineur qui prolongera son contrat devra sacrément le mériter. André Villas-Boas en prend en tout cas le chemin. L’entraîneur portugais, loué pour sa communication, ses résultats et ses relations idéales avec son groupe, avait d’entrée de jeu promis qu’il était là pour mettre l’OM sur le podium. Pour le moment, il tient plus que parole avec cette deuxième place et cette série de victoires en cours. Et selon RMC, cela pourrait se traduire directement au sujet de son avenir, puisqu’une prolongation de contrat l’attend en cas de billet validé en Ligue des Champions pour la saison prochaine.

Actuellement, l’ancien coach de Chelsea est sous contrat jusqu’en juin 2021, et a déjà fait savoir qu’il n’était pas contre, à 42 ans seulement, mettre un terme à sa carrière de technicien à Marseille. Une prolongation irait dans ce sens, sachant que « AVB » ne cache pas non plus son rêve d’être dirigeant du FC Porto, son club de coeur, par la suite. Rien n’est encore acté, surtout que cette place sur le podium est à conserver pour encore plus d’une moitié de la saison, mais nul doute que la bonne entente avec Andoni Zubizarreta, son discours limpide et les résultats excellents donnent du poids à une possible prolongation de contrat de Villas-Boas. Ce dernier est d’ailleurs, à l’image du dossier Lihadji, totalement en phase avec la politique du club, ce qui est certainement très apprécié en haut-lieu.