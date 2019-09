OM : Avoir trahi le PSG pour Marseille, il en est fier

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Ce samedi, le match entre la France et l’Albanie, comptant pour les qualifications de l’Euro 2020, aura une saveur particulière pour Lorik Cana.

Il faut dire que l’ancien défenseur a les deux nationalités. Né en Albanie, le joueur de 36 ans a joué une grande partie de sa carrière en France. D’abord au Paris Saint-Germain, là où il a été formé jusqu’en 2005 et son départ du côté… de l’Olympique de Marseille. Malgré une victoire en Coupe de France en 2004 avec le PSG, Cana gardera toujours un penchant pour l’OM. Autant dire qu’il ne regrette pas ce passage si décrié de Paris à Marseille.

« J’ai été emblématique du PSG. Pas parce que j’étais la plus grande tête d'affiche, mais parce que j'étais un des très rares jeunes du centre de formation à passer en équipe première. À l'époque où je suis arrivé, en 2003, Luis Fernandez était le coach. En un peu plus de 30 ans, il n'y avait pas eu beaucoup de joueurs du PSG venus de l'équipe réserve qui étaient devenus titulaires avec les pros. J'étais un de ces symboles. Si j’ai envie de faire quelque chose, je le fais sans me cacher. Parce que j’en ai envie et que c’est important pour moi. J’ai toujours dit que Paris est l’endroit où j’ai grandi, que c’est un endroit que j’aimerai toujours. Mais le club dont j’étais supporter depuis l’âge de 7 ans… J’ai écouté Jean-Michel Larqué à Bari. J’ai pleuré, et j’ai pleuré aussi quand l’OM a gagné en 1993. Quand tu as la possibilité d’aller y jouer, tu ne réfléchis pas deux fois, tu y vas. Ça a été le meilleur moment de ma carrière », a détaillé, sur RMC, Cana, le Parisien qui a même fini par être le capitaine de l’OM avant son départ vers l’étranger.