Cristiano Ronaldo, un mensonge comme la vente de l'OM

Par Claude Dautel

Tandis que les réseaux sociaux s'affolent toujours sur la possible venue de Cristiano Ronaldo à l'OM. Certains voient là le retour des mêmes champions qui annoncent la vente de l'Olympique de Marseille depuis plus de deux ans.

« Laissez moi rêver ». En rejoignant sur les réseaux sociaux le mouvement #RonaldOM, Jul a remis une pièce dans la machine. D’autant plus que d’anciens joueurs de l’Olympique de Marseille veulent eux aussi croire que la star de Manchester United, décidée à quitter les Red Devils, pourrait rejoindre le club phocéen d’ici la fin du mercato estival. Et même Thibaud Vézirian a confié qu’il avait eu des échos similaires sur ce sujet. Cependant, face à cet enthousiasme fou, plusieurs sources confirment ce qu’avait annoncé RMC la semaine passée, à savoir que les dirigeants de l’OM n’avaient nullement l’intention de se positionner dans le dossier CR7. Dans son émission sur le site spécialisé Le Phocéen, Christophe Champy, qui a parlé avec Jacques Cardoze, le patron de la communication de Marseille, met un tacle plus musclé à ceux qui veulent faire croire au Père Noël et à Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo à l'OM, ça fait rire les dirigeants

Revenant sur l’enchaînement des déclarations, l’éminent membre du Phocéen a sorti la climatisation en mode puissante. « Jul, Djibril Cissé, Eric di Meco, c’est sympa on rigole bien. Je ne sais pas comment l’expliquer, s’il faut le dire en anglais, en portugais ou en mandarin, mais il faut arrêter de rêver. Cristiano Ronaldo ne viendra pas à l’OM, j’ai appelé le club mardi, et pour ne rien cacher j’ai discuté avec l’ami Cardoze sur ce sujet qui a pris une telle ampleur sur les réseau sociaux. Cardoze ça l’amuse, et ça les amuse au club, mais il m’a certifié, et il n’avait pas besoin de le faire, qu’à aucun moment Pablo Longoria n’a envisagé d’étudier le dossier Cristiano Ronaldo. Non pas qu’il « refuse » Cristiano Ronaldo comme on a pu le lire, il a un respect immense pour lui, mais c’est strictement impossible. Et l’OM n’a pas l’intention d’essayer de mettre même un doigt de pied dans le dossier Ronaldo. Après sur Twitter c’est sympa, mais c’est impossible. On me rapporte que Thibaud Vézirian dit que c’est sur les rails, bah voilà , il s’est trouvé un deuxième créneau pour son business, après la vente de OM, c’est Cristiano Ronaldo », a lancé Christophe Champy, histoire de ne pas vendre inutilement du rêve aux supporters de l'OM.

Comme par hasard, ce mercredi soir un journaliste affirmait qu'une de ses sources lui avait indiqué que Jorge Mendes était depuis quelques heures à Marseille, certains étant même persuadés d'avoir vu Pablo Longoria à l'aéroport pour venir discuter avec l'agent de Cristiano Ronaldo. Mais toute cette histoire qui enflammait déjà le net a volé en éclats lorsque Karim Bennani, journaliste de Prime Vidéo plutôt proche de l'OM, a indiqué que tout cela était faux et que Mendes n'était pas du tout dans la cité phocéenne.