OM : AVB refuse d'être un Rudi Garcia bis à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré une première saison exceptionnelle, Rudi Garcia n’a pas laissé un bon souvenir à l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, le coach français a été la cible des supporters, lassés de certains choix tactiques étonnants et de sa mauvaise gestion du mercato. L’ancien entraîneur de l’AS Roma avait notamment surpris beaucoup de monde en plaçant durant plusieurs semaines le défenseur central Boubacar Kamara au poste de milieu défensif. Mais cette semaine, cette hypothèse a été remise sur la table avec le départ plus que probable de Luiz Gustavo vers Fenerbahçe.

Néanmoins, André Villas-Boas a balayé cette option, indiquant qu’il comptait sur Boubacar Kamara en défense. Et qu’il s’agissait selon lui, d’un futur cador européen à ce poste. « Je sais qu'il peut évoluer au milieu, mais je chercherai d'autres solutions. Je pense que Bouba a les qualités pour devenir un défenseur central de top niveau mondial. Il est jeune, on doit l'accompagner dans cette évolution. Bouba a la vélocité, la vision, l'anticipation, la construction du jeu, il est fort dans les duels » a indiqué l’ancien entraîneur du FC Porto, qui ne semble donc pas enclin à faire revenir Boubacar Kamara au poste de milieu défensif. Associé à Caleta-Car contre Reims puis à Alvaro face au FC Nantes, le jeune défenseur français semble incontournable dans l’esprit d’AVB. En défense et pas ailleurs.