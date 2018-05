OM : Avant de l'acheter, l'OM supplie Balotelli de cartonner l'OL !

Dans : OM, OL, OGCN, Ligue 1, Mercato.

Après deux saisons passées en Ligue 1, Mario Balotelli va sûrement quitter l’OGC Nice cet été. Reste à savoir quelle sera sa prochaine destination.

Si l’Italien a annoncé sa volonté de retrouver la Serie A, son nom circule plutôt sur le marché français, plus précisément du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, Rudi Garcia apprécie beaucoup l’attaquant niçois. Et l’entraîneur olympien sera d’autant plus séduit si l’Aiglon joue un sale tour à l’Olympique Lyonnais samedi, ce qui pourrait permettre à l’OM de terminer sur le podium. « S'ils font un résultat à Lyon, je recrute tous les Niçois », a plaisanté le technicien pour éviter la question sur l’avenir de Balotelli.

De son côté, Florian Thauvin ne plaisantait pas du tout lorsqu’il a envoyé un message à l’avant-centre du Gym au nom de tous ses coéquipiers. « Je ne sais pas s'il va regarder notre conférence de presse, mais en tout cas une chose est sûre, je n'ai jamais été autant derrière Mario Balotelli que ce dernier match de la saison et on est tous derrière lui, je ne suis pas le seul », a annoncé l’international français, qui sait que l’OM devra déjà battre Amiens pour espérer.