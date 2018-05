OM : Garcia veut Balotelli et met la pression en interne

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Comme l’été dernier, il y a de grandes chances que l’OM entame dans les prochaines semaines une quête délicate pour recruter un avant-centre enfin capable de faire l’unanimité.

Valère Germain n’a pas répondu aux attentes malgré un départ canon, et Kostas Mitroglou, entre méforme, blessures et aussi quelques buts précieux, laisse quand même tout le monde sur sa faim pour le prix dépensé. La venue d’un numéro 9 est toujours jugée comme essentielle, ce que Rudi Garcia a peut-être du mal à digérer. En effet, alors que Mario Balotelli n’avait pas encore prolongé son contrat avec Nice, l’entraineur marseillais a poussé ses dirigeants à se positionner pour l’attaquant italien. Il n’a pas été suivi, notamment par Andoni Zubizarreta, et aimerait que cela change et qu'il soit écouté cet été selon L’Equipe.

Pour le quotidien sportif, l’opération financière sera difficile à mener à bien, mais avec l’aide de Puma, sponsor du joueur et du club olympien, et un bel effort financier, elle demeure réalisable. En revanche, tout dépendra de la volonté de l’attaquant italien, assez charmé par l’ambiance du Vélodrome et l’ambition de l’OM, mais très tenté par un retour en Italie. Autrement dit, il faudra certainement attendre que le mercato soit bien avancé pour voir si Marseille intéresse encore Balotelli pendant l’été. Mais les dirigeants olympiens sont prévenus, Rudi Garcia apprécie de longue date le profil de « Super Mario », et lui réserve déjà une place en pointe s’il venait à signer.