OM ‍: Aubameyang sacrifié cet été, son salaire pose problème

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, il va devenir difficile pour l’OM d’assumer les salaires de joueurs tels que Veretout, Kondogbia ou encore Aubameyang.

Peur sur Marseille, la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions est bel et bien vitale. Actuellement septième de Ligue 1 avec quatre points de retard sur le quatrième, qui disputera l’an prochain un barrage pour accéder à la C1, l’OM a cruellement besoin de se qualifier pour la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Pour des raisons sportives bien sûr afin de garder ses meilleurs joueurs et d’en attirer de nouveaux. Mais pour des raisons économiques, surtout. Et pour cause, à en croire le compte insider La Tribune Olympienne, une non-qualification de l’Olympique de Marseille pour l’édition 2024-2025 de la Ligue des Champions pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le mercato estival du club phocéen.

OM : Rongier et Mbemba vendus à la Lazio, Tudor frappe fort https://t.co/GOcfyS4zEG — Foot01.com (@Foot01_com) March 20, 2024

Réagissant à la rumeur envoyant Valentin Rongier et Chancel Mbemba à la Lazio suite à la nomination d’Igor Tudor, le compte insider a fait savoir qu’il sera difficile -voire impossible- de garder à Marseille des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Geoffrey Kondogbia si le club phocéen ne dispute pas la Ligue des Champions pour une seconde année de suite. « Rumeur logique (sur Rongier et Mbemba à la Lazio). Les deux joueurs auront des bons de sorties cet été comme Leo Balerdi et les gros salaires (Auba Kondo Veretout) si pas de qualif en LDC » a publié le compte insider.

L'OM va essayer de garder ses meilleurs joueurs cet été

Autant dire que l’été prochain pourrait être de nouveau synonyme de changements en masse à l’OM durant le mercato estival, sauf si Marseille réussit finalement à décrocher une place en Europe l’an prochain. Pablo Longoria l’a admis à demi-mots au cours des dernières semaines, les changements incessants au sein de l’effectif ont desservi le club. Le président marseillais a donc bien conscience que tous ces départs seraient fortement préjudiciables. A lui de faire en sorte de conserver ses meilleurs joueurs et notamment Aubameyang, lequel est clairement le meilleur avant-centre de l’ère Frank McCourt ou tout du moins le plus efficace.