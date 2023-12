OM ‍: Aubameyang défie les supporters, ça passe mal

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De nouveau efficace après un début de saison compliqué, l’attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang s’était fait remarquer en refusant de célébrer deux buts. Sa réaction n’a pas échappé aux observateurs de l’Olympique de Marseille qui n’ont pas apprécié son comportement.

Petit coup d’arrêt pour Pierre-Emerick Aubameyang. Muet face à Brighton (défaite 1-0) en Ligue Europa jeudi, l’attaquant de l’Olympique de Marseille restait sur quatre matchs consécutifs avec au moins un but inscrit. Une série entamée avec un joli triplé contre l’Ajax Amsterdam (victoire 4-3), match durant lequel l’international gabonais avait refusé de célébrer ses deux premiers buts. S’agissait-il d’une réponse d’un joueur vexé par les sifflets des supporters ?

"C'est dans ces matchs là qu'on a besoin de leaders et là par contre on t'as pas vu..." #OM #TeamOM pic.twitter.com/P6xtF945z0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 15, 2023

Pierre-Emerick Aubameyang nie cette hypothèse. Mais sa réaction n’a pas plu à l’observateur olympien Jalile Zeroual. « Moi je ne suis pas d’accord pour dire que l’on a une équipe faible, a commenté l’invité du média Football Club de Marseille. Normalement, quand on a une équipe avec une grille de salaires aussi haute, on se doit de performer. Lorsque l’on prend des mecs qui gagnent 500 000 euros par mois et qu’ils marquent, on dirait qu’ils ont sauvé le monde alors que c’est normal. »

« Tu es payé cher, alors marque, souris et bosse »

« Aubameyang s’est senti bon sur certains matchs. Je n’ai pas aimé sa façon de célébrer ses buts alors que les 3/4 sont des pénaltys. Tu es payé cher, alors marque, souris et bosse. Montre-nous que tu es là pour mouiller le maillot et ne fais pas celui qui toise. Parce que là contre Brighton, on ne t'a pas vu. Et comme il a pu dire, c’est dans ce genre de matchs que l’on a besoin de leaders. Il n'y avait personne pour gérer les temps forts et les temps faibles », a constaté Jalile Zeroual, qui attendait l'ancien joueur de Chelsea au tournant.