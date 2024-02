OM ‍: Au bout du rouleau, Gattuso fait un terrible aveu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le match nul concédé par l’OM dans les derniers instants du match face au Shaktar Donetsk a tout d’une défaite pour Gennaro Gattuso, dépité par l’issue de cette rencontre d’Europa League.

Devant à quelques minutes de la fin du match, l’Olympique de Marseille a finalement concédé le match nul contre le Shaktar Donetsk jeudi soir en barrage aller de l’Europa League. Une grosse déception pour le club phocéen même si un 2-2 à l’extérieur n’est pas forcément un mauvais résultat. Après le match, Gennaro Gattuso était extrêmement déçu et on peut le comprendre. Fragilisé par les mauvais résultats de son équipe à l’extérieur, l’entraîneur italien aurait aimé que son équipe se relance avec une victoire en Europa League, quatre jours avant un déplacement périlleux à Brest en Ligue 1.

⏱ 90+7’ | #ShakhtarOM 2️⃣-2️⃣



Match nul entre l’OM et le Shakhtar : tout restera à faire jeudi prochain à l’@orangevelodrome 🏟️



🗓️ Prochain rendez-vous ce dimanche à Brest pour la 22ème journée de @Ligue1UberEats 🔜 pic.twitter.com/4M4NjTelEI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2024

Le but encaissé dans les derniers instants a mis l’ancien milieu défensif de l’AC Milan dans tous ses états comme il l’a confié en conférence de presse. « C’était une belle opportunité de l’emporter et ce soir on va rentrer encore énervé car on n’a toujours pas gagné. Ce soir, c’est très frustrant et c’est difficile de sourire après ce match nul. C’est un peu comme une défaite ce soir. Il faut être objectif. Quand on propose ce genre de prestation et qu’on subit cette issue... C’est la photo de notre saison. Je n'ai pas la clé aujourd’hui pour répondre à cette question » a lancé Gennaro Gattuso, extrêmement déçu par le match nul de l'Olympique de Marseille et qui avoue qu'il commence à ne plus avoir de réponses face aux prestations de son équipe. Une déclaration inquiétante qui jette le doute sur la capacité du technicien italien à relancer l'OM dans les semaines à venir.