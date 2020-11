OM : Attention au bide, Luis Henrique affole Marseille

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a dépensé près de 8 ME pour s’offrir Luis Henrique en provenance du club brésilien de Botafogo.

Il s’agit du plus gros investissement de l’OM sur le marché des transferts l’été dernier, les autres recrues (Gueye, Balerdi, Nagatomo, Cuisance) étant arrivées libres ou sous forme de prêt. Néanmoins, les supporters de l’Olympique de Marseille restent pour l’instant sur leur faim avec Luis Henrique puisque le Brésilien n’a pas véritablement été lancé par André Villas-Boas. Il se contente pour l’instant de quelques timides entrées en jeu, et n’a toujours pas eu la chance de débuter le moindre match. Son heure viendra, mais ce ne sera visiblement pas contre le FC Porto, mercredi soir en Ligue des Champions puisque le trio Benedetto-Payet-Thauvin est pressenti pour débuter.

Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte même que le niveau de Luis Henrique commence à interpeller à Marseille. Sa prestation lors d’un match entre les pros et la réserve durant la trêve internationale pose notamment question. « Sur ce match, la prestation de Luis Henrique a interpellé quelques observateurs du club. Le Brésilien de 18 ans s’est fait bouger, a provoqué peu de différences et a multiplié les mauvais choix, quand certains en face étaient plus en osmose avec la force collective » note le quotidien national, pour qui Luis Henrique va sérieusement devoir progresser s’il veut prétendre à une place de titulaire au sein de l’équipe d’André Villas-Boas. Face à Strasbourg en Ligue 1, juste avant la trêve internationale, le Brésilien n’était même pas entré en jeu. AVB lui avait notamment préféré des joueurs comme Germain, Benedetto ou Khaoui en cours de match. C’est dire si la pépite de Botafogo, qui reste une énigme pour l’instant, part de loin aux yeux du coach olympien…