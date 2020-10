OM : Luis Henrique à la cave, Villas-Boas taclé

Dans : OM.

Plutôt à l’aise lors de son entrée en jeu face à Bordeaux il y a deux semaines, Luis Henrique n’a pas été utilisé par Villas-Boas à Lorient ou contre Manchester City.

Dans le secteur offensif, le Portugais lui a préféré Florian Thauvin, Dimitri Payet, Dario Benedetto et même Marley Aké et Nemanja Radonjic, utilisés en Bretagne ou face à Manchester City. Un jour ou l’autre, le club phocéen devra bien lancer dans le grand bain le jeune espoir brésilien, recruté pour 8 ME dans une logique de trading assumée par le directeur du football Pablo Longoria. Interrogé par Le Phocéen, Manu Amoros s’est justement étonné du peu de temps de jeu au compteur de Luis Henrique depuis son arrivée en Provence. Alors, c’est quoi le problème ?

« Je ne comprends pas ce qu'il se passe avec cette équipe, pourquoi elle n'est pas capable d'attaquer. Je me demande aussi pourquoi on est allé recruter un Luis Henrique si c'est pour ne pas le faire jouer. Il faut essayer de changer des choses, parce que ça ne marche pas du tout pour l'instant. J'ai l'impression qu'on continue de se reposer sur une saison dernière réussie, mais il ne faut pas oublier que les derniers mois ont été très difficiles sur le plan du jeu. Il faut réagir, espérer qu'ils réussiront quand même à accrocher l'Europa League, mais ça me semble compromis » a jugé l’ancien consultant d’OM-TV, inquiet dans l’optique de la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions et qui ne parvient pas à comprendre certains choix effectués par André Villas-Boas, dont celui de couver beaucoup trop à ses yeux Luis Henrique. Ce n’est pas ce week-end que le Brésilien engrangera du temps de jeu puisque pour rappel, la réception de Lens au Vélodrome a été reportée à une date ultérieure pour l’OM…