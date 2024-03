Villarreal-OM avec un air de Barça-PSG, Marcelino y croit

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le Villarreal de Marcelino devra réaliser un authentique exploit pour se qualifier en quart de finale de la Ligue Europa. Les Espagnols devront remonter le 4-0 infligé par l'OM au match aller. Marcelino y croit, dévoilant calmement sa méthode devant la presse.

Malgré une avance de 4 buts, l'OM peut-il arriver totalement libéré à Villarreal ce jeudi ? Il est vrai que les Marseillais marchent sur l'eau en ce moment, en témoigne la claque 4-0 infligée au « sous-marin jaune » lors du match aller. Avec Jean-Louis Gasset, la formation marseillaise est en pleine confiance et semble insubmersible. Néanmoins, un club français arrivant en Espagne avec un 4-0 en sa faveur cela rappelle de bien mauvais souvenirs aux Parisiens. Expérimenté en Europe et performant à domicile, Villarreal aurait tort de ne pas penser imiter la remontada barcelonaise de 2017.

Rigueur et équilibre, Marcelino prépare sa remontada

L'ancien coach de l'OM Marcelino croit possible un retournement de situation jeudi soir. Au moment d'expliquer comment il allait faire en conférence de presse, l'entraîneur de Villarreal a surpris. Au lieu de prôner la folie et l'attaque totale dès les premières secondes de la partie jeudi, Marcelino privilégie la discipline tactique et l'attaque calculée pour faire vaciller l'OM.

« La remontada, ça fait un peu exploit, quelque chose d'épique. Je pense qu'il faut d'abord utiliser sa tête pour ce match, aussi le coeur mais moins. Il faudra mettre notre jeu en place, essayer d'être efficace devant le but, essayer d'équilibrer les forces par rapport au match aller. Il faudra attaquer dès le départ pour espérer l'impossible. L'équilibre doit toujours être présent. On doit absolument attaquer mais le faire de façon organisée parce que l'OM a des joueurs très bons en contre-attaque. On doit avoir l'ambition d'être offensif dès la première minute, bien sûr, nous approcher de leur surface de réparation, mais on devra aussi avoir un bon positionnement derrière le ballon pour éviter leurs contre-attaques », a t-il lâché en conférence de presse. L'OM est prévenu même si le facteur mental sera plus déterminant encore. En 2017, le PSG avait craqué nerveusement après trois semaines de matraquage médiatique intensif en Espagne à propos d'une possible remontada.