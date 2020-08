OM : Atalanta ou Premier League, Thauvin ne bougera pas

Dans : OM.

Dans sa dernière année de contrat à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin partira très certainement libre en fin de saison.

C’est le constat inévitable que le club phocéen et ses supporters ont fait au sujet de leur ailier droit. Avec son salaire copieux, aux anciennes normes, il est impossible à prolonger, à moins d’un énorme effort à ce niveau. Mais Thauvin n’a pas non plus l’âge de Payet pour faire des sacrifices en vue de son après-carrière, et ambitionne de signer un très gros contrat quand il sera libre dans un an. La prolongation est donc quasiment impossible, tout comme un départ dès cet été pour faire rentrer de l’argent dans les caisses avant une perte sèche. Des clubs anglais, dont Leicester ou Aston Villa, le courtisent, mais le champion du monde semble vacciné contre la Premier League. L’Atalanta le suit de près, mais si le club de Bergame peut boucler un transfert avec les fonds gagnés en Ligue des Champions, son salaire est impossible à payer pour la formation italienne. Voilà le résumé de la situation effectué par Nicolas Filhol, qui suit l’actualité de l’OM pour le footballclubdemarseille.fr.

« Thauvin garde un mauvais souvenir de l’Angleterre. Et je ne le vois pas partir tout court, et surtout pour pour se retrouver dans des clubs qui ne joueront pas la ligue des champions. Ça me parait complètement impossible. Quand à l’Atalanta, c’est un beau projet, mais Thauvin c’est quand même 400 000€ par mois… Ils ne peuvent même pas lui proposer le salaire qu’il gagne aujourd’hui », a expliqué le journaliste, pour qui, du moins pour ces pistes, il ne faut pas compter sur un transfert de Florian Thauvin dans les prochaines semaines.