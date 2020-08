OM : 15 ME, Longoria envoie Thauvin en Italie !

Dans : OM.

Florian Thauvin, c’est le gros point d’interrogation de cet été à l’OM avec le mercato qui va réellement se lancer dans les prochains jours.

Le club phocéen va inévitablement devoir vendre des joueurs importants cet été pour équilibrer ses comptes, et même si André Villas-Boas espère que la casse sera limitée du mieux possible, l’effectif olympien sera forcément touché. Mais qu’en est-il de Florian Thauvin, joueur offensif majeur de Marseille ces dernières années, mais qui sort d’une saison blanche à cause d’une vilaine blessure à la cheville ? A un an de la fin de son contrat, le champion du monde cherche surtout à disputer la Ligue des Champions à l’OM pour mieux filer gratuitement ensuite. Une prolongation aux mêmes conditions est impossible pour le portefeuille du vice-champion de France. Résultat, un transfert est envisagé pour cet été, et Pablo Longoria travaille en ce sens. Le nouveau directeur sportif du club se dit que si l’OM a pu terminer deuxième de Ligue 1 sans Thauvin, c’est qu’une vente serait surmontable.

Selon TuttoMercatoWeb, l’Atalanta, intéressé depuis plusieurs semaines par l’ailier français, a demandé à l’OM le prix nécessaire pour faire signer Thauvin. La réponse a fusé et le montant demandé a baissé de quelques millions d’euros pour tomber à 15 ME. Aston Villa et Leicester seraient également sur le coup et capable de mettre cette somme, mais Thauvin semble vacciné par la Premier League après son échec à Newcastle. Si la position de l’OM devait se confirmer, ces 15 ME auraient en tout cas le mérite d’intéresse du monde, même si la rentrée d’argent ne serait pas aussi conséquente pour le club marseillais qu’une vente de Caleta-Car, Sanson ou Kamara.