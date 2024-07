OM ‍: Atal c'est fini, Longoria obéit au maire de Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Youcef Atal ne signera finalement pas à l'OM. Le maire de Marseille est intervenu pour faire changer d'avis Pablo Longoria.

Youcef Atal était tout proche d'un retour express et inattendu en France. En janvier, l'ancien latéral de l'OGC Nice avait été libéré de son contrat après sa condamnation en justice pour provocation à la haine raciale. Atal avait relayé en octobre la vidéo d'un prédicateur qui souhaitait un « jour noir pour les juifs » après le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Atal avait du quitter la France, arrivant librement dans le club turc d'Adana Demirspor. Depuis le 1er juillet, l'Algérien est à nouveau libre sur le marché. L'OM et Pablo Longoria pensaient avoir t flairé le bon coup et Atal avait même déjà un accord de principe avec le club phocéen en vue d'un transfert cet été. Mais il a été rattrapé par sa condamnation.

Le maire de Marseille ne veut pas d'Atal à l'OM

Si certains supporters marseillais se félicitaient pour cette bonne pioche, un sentiment de malaise entourait ce transfert. Au vu de ses récents déboires judiciaires, Youcef Atal ne devait pas être recruté par l'OM selon plusieurs observateurs. Un coup de pression minime comparé à celui de la municipalité marseillaise. Son maire Benoît Payan s'est en effet opposé publiquement à la venue d'Atal. Il a développé son point de vue dans le journal La Provence, indiquant son intention de faire changer d'avis sur le sujet Pablo Longoria.

« Je ne suis pas président de l'OM mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l'objet d'une condamnation ou pas d'ailleurs, n'est pas acceptable, n'a rien à faire dans le sport, n'a rien à faire à l'OM. Je vous garantis que je vais prendre attache avec le président Pablo Longoria. Il n'y a pas de place pour ce genre de débordement. Que l'on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur, si il y en un qui porte le maillot de l'OM et qui n'a pas ses valeurs là alors il n'a rien à y faire », a t-il lâché dans le quotidien phocéen. Et visiblement cela a été suivi d'effet, puisque plusieurs insiders confirmaient aussitôt que l'Olympique de Marseille ne fera pas signer l'ancien niçois.