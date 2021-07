OM : Arsenal maltraite Saliba, scandale à Londres

Dans : OM.

Prêté à Nice la saison dernière, William Saliba pourrait cette fois atterrir à l’Olympique de Marseille au mercato.

Depuis son transfert de Saint-Etienne à Arsenal pour 30 ME, l’international espoirs français n’a jamais eu sa chance chez les Gunners. Prêté chez les Verts puis à Nice, il fait maintenant l’objet de discussions entre Arsenal et l’OM. Un accord avait été trouvé pour un prêt sec d’une saison et William Saliba a d’ores et déjà donné son feu vert à Marseille, mais le président olympien Pablo Longoria tente d’inclure une option d’achat dans le deal. En Angleterre, les prêts à répétition de William Saliba, sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2024, commencent sérieusement à interroger.

Consultant pour Football Insider, Kevin Campbell s’est indigné du traitement réservé à William Saliba du côté d’Arsenal. L’ancien attaquant des Gunners et d’Everton aurait aimé que le joueur soit intégré à l’effectif londonien cette saison, ou alors qu’il soit prolongé avant ce troisième prêt. « Je serais beaucoup plus à l’aise avec ce prêt de Saliba à Marseille s’il prolongeait avant de partir. C’est son troisième prêt maintenant… Il est très jeune et dire qu’il doit être l’un des premiers choix d’Arsenal en défense centrale, c’est peut-être aller trop vite, mais j’aimerais vraiment qu’on lui donne sa chance. Une prolongation montrerait qu’il fait partie de ce club et qu’il représente l’avenir d’Arsenal. Au lieu de ça, un nouveau prêt pose beaucoup de questions, il va se sentir mal-aimé. Il n’a même pas l’occasion de montrer ce qu’il vaut en pré-saison… » regrette Kevin Campbell, pour qui la direction d’Arsenal a tout faux dans le dossier William Saliba. Ce dont espère profiter le président marseillais Pablo Longoria avec un prêt, idéalement en incluant une option d’achat inférieure à 15 ME. Les négociations se poursuivent entre les dirigeants londoniens et le président espagnol de l’OM.