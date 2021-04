OM : Ancelotti et Milan sur Germain, c’est délirant

Dans : OM.

Inutilisé par Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’OM il y a un mois et demi, Valère Germain va quitter Marseille au mois de juin.

En fin de contrat, l’ancien buteur de l’AS Monaco et de l’OGC Nice ne se verra pas proposer de prolongation de contrat par le président olympien Pablo Longoria. Dans la cité phocéenne, Valère Germain jouit d’un salaire très confortable estimé à plus de 300.000 euros mensuels et de toute évidence, il peinera à retrouver de tels émoluments. Cela étant, il dispose de plusieurs touches pour son avenir. Comme indiqué par le journal L’Equipe plus tôt dans la semaine, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux sont intéressés par la perspective de récupérer Valère Germain gratuitement, au même titre que la Sampdoria et le Genoa. Mais selon Tuttosport, les clubs intéressés sont en réalité plus nombreux.

Et les informations livrées par le journal italien ne manqueront pas de surprendre les supporters de l’OM puisque l’AC Milan se serait renseigné à plusieurs reprises sur les conditions salariales de Valère Germain. Intéressé par sa situation contractuelle ainsi que son expérience européenne, le club lombard réfléchit à le recruter afin d’en faire un joueur de complément. Une réflexion similaire serait par ailleurs menée par un certain Carlo Ancelotti, le manager d’Everton. L’information paraît surprenante, mais il faut croire que les performances de Valère Germain en Ligue des Champions avec l’AS Monaco lorsqu’il évoluait aux côtés de Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Thomas Lemar ou encore Bernardo Silva, ont marqué les esprits. Ce ne sont en tout cas pas ses prestations à l’OM qui font de lui un joueur si courtisé dans la mesure où Valère Germain a marqué à peine une vingtaine de buts en plus de cent matchs disputés sous les couleurs marseillaises. Ce dossier sera scruté de près cet été et pourrait bien réserver une surprise sur la suite de la carrière du fils de Bruno Germain.