OM : Tout est possible, Germain croule sous les offres

Quatre ans après sa signature à Marseille en provenance de Monaco, Valère Germain va quitter l’OM au mercato estival.

En fin de contrat au mois de juin, Valère Germain n’est pas dans les petits papiers de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Très peu utilisé par l’entraîneur argentin depuis sa prise de fonctions il y a quatre matchs, l’ex-buteur de l’ASM et de l’OGC Nice prépare doucement mais surement son avenir. Et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, Valère Germain n’a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là malgré des statistiques faméliques durant son passage à l’OM avec seulement 22 buts inscrits en 120 matchs de Ligue 1 à Marseille. Le quotidien national croit savoir que le fait que Valère Germain soit libre et donc gratuit attire quelques courtisans, aussi bien en Ligue 1 qu’à l’étranger.

Rennes, Bordeaux ou l'Italie ?

Deux clubs de l’Hexagone ont récemment manifesté leur intérêt pour Valère Germain, il s’agit du Stade Rennais et des Girondins de Bordeaux. Au sein de l’effectif de Bruno Genesio en Bretagne, l’attaquant de l’OM ne serait pas assuré d’être un titulaire. En revanche, s’il privilégie uniquement l’aspect sportif et son temps de jeu, Valère Germain pourrait être tenté par un court déménagement à Bordeaux qui ne l’éloignerait pas trop du sud de la France et qui lui permettrait surtout d’engranger des minutes en Ligue 1 et potentiellement de reformer son duo de l’époque niçoise avec Hatem Ben Arfa. Durement critiqué par les supporters de l’OM depuis plusieurs années, Valère Germain pourrait aussi faire le choix d’une première aventure à l’étranger dans la mesure où il jouit d’une belle cote en Italie. Tandis que l’AC Milan s’est renseigné sans donner suite, la Sampdoria de Gênes ainsi que le Genoa sont intéressés. Il sera désormais intéressant de voir quel sera le choix de Valère Germain…