OM ‍: Amine Harit refuse un pont d’or ‍!

Malgré une saison difficile l’an passé, Amine Harit attire les convoitises au mercato. L’international marocain est notamment dans le viseur du Zénith Saint-Pétersbourg, qui lui a offert un pont d’or.

En dépit d’une saison très délicate durant laquelle il s’est montré inconstant et peu décisif, Amine Harit bénéficie de la confiance de Roberto De Zerbi depuis le début de la pré-saison à l’Olympique de Marseille. Il faut dire qu’au poste de meneur de jeu, l’entraîneur italien n’avait pas beaucoup de choix, mais les choses vont changer. L’OM a accueilli lundi Valentin Carboni, une solution de plus pour Roberto De Zerbi dans l’entrejeu après le transfert ficelé depuis plusieurs semaines d’Ismaël Koné, qui a évolué en tant que n°10 contre Sunderland ce week-end. La concurrence va devenir de plus en plus forte pour Amine Harit et un départ en fin de mercato n’est pas totalement à exclure, même si l’OM n’est pas spécialement vendeur.

Harit refuse 10 ME par an du Zénith

Ces derniers jours, l’intérêt du Zénith Saint-Pétersbourg pour l’international marocain (24 sélections) est de plus en plus fort. Il s’est concrétisé par une offre ferme de la part du club russe au n°11 de l’Olympique de Marseille. A en croire les informations du journaliste Adam Manseur, l’ancien joueur de Schalke 04 a décliné une première proposition de la part du Zénith, et cela malgré un salaire colossal offert par le club de Saint-Pétersbourg. Et pour cause, Amine Harit a refusé une proposition salariale à hauteur de 10 millions d’euros par an, soit plus du triple en comparaison avec ses émoluments actuels à Marseille, estimés à 3 millions d’euros annuels.

Le milieu de terrain marocain n’est « pas emballé » par cette destination et ne se projette pas du tout en Russie à court terme. La question est maintenant de savoir si le Zénith reviendra à la charge même si pour le club russe, il sera difficile de faire mieux en termes de proposition salariale. Amine Harit se voit rester à Marseille mais malgré tout, des clubs du Golfe continuent de surveiller sa situation, au cas où le joueur change d’avis en fin de mercato. Globalement apprécié par les supporters olympiens pour son état d’esprit irréprochable, Amine Harit devra toutefois se montrer plus décisif à l’avenir s’il veut avoir une chance d’être titulaire avec Roberto De Zerbi, lui qui n’a inscrit que 8 buts en 94 matchs sous les couleurs phocéennes.