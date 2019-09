OM : Amavi sifflé avant de jouer, René Malleville est dépité

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, Jordan Amavi a vécu un véritable calvaire face au Stade Rennais à l'Orange Vélodrome.

Totalement dépassé, l’ancien latéral de Nice a cédé sa place dès la mi-temps à Nemanja Radonjic et bizarrement, l’équipe d’André Villas-Boas est revenue métamorphosée des vestiaires. Assurément, Jordan Amavi est le maillon faible de l’Olympique de Marseille, et cela depuis plusieurs mois. Mais pour René Malleville, l’attitude des supporters à son égard est intolérable. En effet, le consultant du Phocéen a regretté que le nom de l’ancien d’Aston Villa soit sifflé avant même la rencontre, dès l’échauffement.

« Jordan Amavi, je ne comprends pas ce que ce joueur fait ici à Marseille. Mais ce que je regrette, c’est qu’il soit sifflé avant-même le match lorsque le speaker énonce les noms au début de la soirée. Déjà qu’il n’est pas dans son assiette, comment voulez-vous qu’il rentre confiant alors qu’il est sifflé avant de poser un pied sur la pelouse ? On a besoin de tous les joueurs en ce moment, ce n’est pas la peine de les siffler avant qu’ils jouent. Je veux bien qu’on siffle un joueur après un mauvais match, mais pas avant… Déjà que l’équipe est un peu patraque, qu’il nous manque des joueurs majeurs, si en plus on siffle le peu de joueurs qu’ils nous restent, c’est con » a regretté René Malleville, qui ne comprend absolument pas l’attitude des fans de l’OM sur ce coup-là.