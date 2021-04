OM : Amavi met Longoria KO au 1er round

Dans : OM.

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi vit une saison très contrastée.

Bien parti pour continuer sur sa lancée depuis son renouveau avec André Villas-Boas, l’arrière gauche a été brutalement stoppé par des pépins physiques, et ne s’en sort pas depuis. Encore et toujours blessé en raison d’une blessure au mollet, le Toulonnais n’a pas repris la compétition depuis le mois de décembre. Un manque cruel pour l’OM, qui pouvait compter sur son activité et son retour de flamme avant cela. D’autant plus que Jordan Amavi arrive à la fin de son engagement, et regarde plus ailleurs qu’à Marseille. Pourtant, Pablo Longoria, séduit par ses performances, s’était rapproché de lui pour effectuer une proposition. Mais au niveau salarial, cela risque de très vite bloquer. En effet, Il Milanista, qui suit de près le recrutement du Milan AC, explique que le club lombard ne craint pas du tout la concurrence de l’OM pour faire signer l’ancien niçois.

Actuellement, l’arrière gauche émarge à 145.000 euros par mois, un salaire hérité de son passage court mais rentable à Aston Villa. Pour continuer à l’OM, Jordan Amavi demande ainsi 100.000 euros de plus, pour atteindre les 250.000 euros par mois. Une somme qui a mis le président olympien KO, sachant qu’un tel sacrifice n’est pas prévu, surtout pour un joueur qui, malgré son âge encore intéressant (27 ans), a tout de même connu un passage à l’OM contrasté jusqu’à présent. Autant dire que, sauf énorme concession de la part du joueur, Jordan Amavi se dirige lentement mais surement vers la sortie, et le club phocéen devra reprendre sa quête d’un arrière gauche capable de faire l’unanimité. Pour le moment, ce sont Sakai, Nagatomo voire Luis Henrique qui se relayent pour combler ce manque, mais entre l’inexpérience, les erreurs de relance et les alignements aléatoires, la défense de l’OM prend littéralement l’eau à ce niveau.