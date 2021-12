OM : Alvaro reçoit une offre folle venue de Ligue 1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Taulier de l’OM la saison passée, Alvaro Gonzalez a souffert des arrivées de Saliba et de Luan Peres à Marseille cet été.

Utilisé lors de seulement six matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, Alvaro Gonzalez n’est plus le taulier de la défense de l’Olympique de Marseille, comme cela était le cas en 2020-2021. Il faut dire que lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a recruté du lourd en défense centrale avec William Saliba, Luan Peres et Leonardo Balerdi, qui n’était que prêté la saison dernière. La concurrence est rude pour Alvaro Gonzalez, dont le temps de jeu a été réduit à peau de chagrin. Le défenseur espagnol, à l’état d’esprit irréprochable avec ses coéquipiers en dépit de son temps de jeu XXS, ne cesse de prouver son amour de l’OM ces derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux. Mais en cas de belle opportunité, il pourrait tout de même partir à la surprise générale cet hiver afin de retrouver un statut de titulaire.

Varios equipos de LaLiga piensan en Álvaro González https://t.co/jcsRFQTpci a través de @diarioas



El Bordeaux le ha ofrecido un importante salario, pero el jugador podría volver a España. Como adelantó SPORT y he podido confirmar, tiene un acuerdo para salir gratis del OM. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 30, 2021

Selon les informations du journal Sport, un accord verbal existe entre l’OM et Alvaro Gonzalez pour que le défenseur espagnol quitte le club sans grosse indemnité de transfert. Cela a été négocié dans le cadre de la prolongation d’Alvaro en juin 2024 et une telle aubaine suscite logiquement des convoitises. En Espagne, plusieurs clubs de milieu de classement son intéressés. Mais il pourrait y avoir une énorme surprise avec Alvaro Gonzalez lors de ce mercato hivernal puisque le journaliste Andrés Onrubia Ramos rapporte ce jeudi qu’un club de Ligue 1 a concrètement manifesté son intérêt pour recruter Alvaro Gonzalez au mois de janvier. Il s’agit des Girondins de Bordeaux, qui sont partis sur un projet de trading basé sur le recrutement de jeunes joueurs avec Gérard Lopez, mais qui aimeraient recruter Alvaro Gonzalez pour encadrer tout ce beau monde. Le journaliste explique d’ailleurs que Bordeaux se donne les moyens de ses ambitions dans ce dossier dans la mesure où le club aquitain aurait proposé un gros salaire à Alvaro Gonzalez. De quoi séduire le joueur, scotché sur le banc de l’OM depuis le début de la saison ?