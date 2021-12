Jérôme Rothen présente ses excuses à Alvaro Gonzalez

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Répondant à l'injonction de l'Olympique de Marseille, Jérôme Rothen a présenté ses excuses suite à ses propos sur Alvaro Gonzalez. Il a également fait savoir qu'il serait bien à l'antenne.

Week-end ou pas, Jérôme Rothen a rapidement compris ce samedi qu’il valait mieux pour lui de rapidement sortir de son mutisme suite au communiqué de l’Olympique de Marseille. L’OM ayant demandé des excuses ainsi que des sanctions contre l’ancien joueur, mais également contre Gilbert Brisbois suite à des propos sur Alvaro Gonzalez, Rothen a clairement voulu stopper la polémique avant que cela ne devienne trop chaud. Ayant qualifié le défenseur espagnol de Marseille d’avoir eu un comportement de « salope » contre Nantes sur l’antenne de RMC, le consultant du très écouté média a pris de plein fouet la furie des réseaux sociaux. Alors, le responsable de l’émission « Rothen s’enflamme » a sorti l’extincteur sentant le danger poindre, puisque l'OM menaçait la radio d'un possible procès.

Rothen s'enflamme, et après il éteint l'incendie avec l'OM

S’invitant dans l’émission « L’intégrale sport » présentée ce samedi après-midi par Christophe Cessieux, Jérôme Rothen a lu son mot d’excuse. « Oui j’ai utilisé un mot inapproprié au sujet du style de jeu d’Alvaro Gonzalez, cet adjectif a été mal compris. Donc je le retire. Je m’excuse auprès d’Alvaro Gonzalez et des gens qui ont pris ce propos pour une insulte. J’ai toujours été très respectueux des joueurs et des supporters, et je tenais à le redire dès aujourd’hui. Je ne suis fâché contre personne », a précisé le consultant de RMC, qui a tenu à confirmer qu’il serait bien lundi à l’antenne pour son talk-show, tordant ainsi le cou aux rumeurs sur une éventuelle sanction de la part de la direction du média. En juin 2019, Jérôme Rothen avait été suspendu d’antenne quelques jours pour des propos sexistes à l’antenne de RMC, tout comme Daniel Riolo.