OM : Alvaro Gonzalez transféré, un énorme casse-tête pour Marseille

Dans : OM.

A situation exceptionnelle, problèmes exceptionnels. Et pour l'Olympique de Marseille, le transfert définitif d'Alvaro Gonzalez pourrait devenir un énorme casse-tête si la saison se prolonge.

Sur le papier, les choses sont précises. Prêté par Villarreal à l’Olympique de Marseille avec une option d’achat automatique en fonction des matchs joués, Alvaro Gonzalez a disputé les rencontres qu’il fallait sous le maillot de l’OM pour voir cette option être levée et donc son transfert définitif se faire pour la saison prochaine. Sauf que le prêt avec le club phocéen s’arrête le 30 juin prochain, et que rien n’est prévu si cette saison continue au-delà de cette date, le transfert définitif ne pouvant être acté, puisque la saison 2020-2021 n’aura pas débuté. Un vrai casse-tête pour les juristes, et le cas du défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille ne sera pas le seul à provoquer des débâts.

Selon La Provence, le dossier Alavaro Gonzalez est un vrai souci, mais malheureusement ce n’est pas une priorité absolue pour l’instant. « Dans quelles conditions et sous quel statut pourrait-il jouer en juillet ? Difficile à dire en l’état actuel des choses. D’autant qu’à La Commanderie, on songe davantage à gérer l’urgence de la situation (les joueurs vont être placés en chômage technique) qu’à l’avenir, tellement incertain », explique le quotidien régional. Il est vrai que l'épidémie de coronavirus a fait entrer la planète dans une nouvelle ère, et le football passe pour l'instant au second plan en attendant des jours meilleurs.