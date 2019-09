OM : Alvaro et Benedetto pour 15 ME, quel coup de génie !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En bouclant hors-délai mais en qualité de joker la venue de Valentin Rongier, l’Olympique de Marseille a conclu un mercato chaotique.

En effet, le club phocéen a été contraint de composer avec peu de moyens mais au vu des premiers matchs de championnat, il semblerait que la direction phocéenne ait réalisé de bonnes pioches. En effet, l’attaquant Dario Benedetto (14 ME) et le défenseur Alvaro Gonzalez (prêté) répondent totalement aux attentes des supporters et sont déjà incontournables aux yeux de l’entraîneur André Villas-Boas.

Il n’en fallait pas plus pour ravir René Malleville. « On a des sujets de satisfaction. Le milieu a du mal mais Benedetto, on sent le potentiel. Quand il sera vraiment au top, on sent qu’il a un gabarit. Derrière, cet Alvaro, c’est vraiment la bonne pioche. Je suis vraiment content. Nos deux recrues sont vraiment quelque chose. Je suis un peu déçu d’avoir perdu Luiz Gustavo. Mais bravo à tout le monde, vraiment » a commenté le chroniqueur du Phocéen dans des propos relayés par FootRadio.com. Et cela même si la tournure des événements concernant Valentin Rongier l’a quelque peu déçu.