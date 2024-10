OM ‍: Ali Zarrak, Marseille est en feu

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Bras droit de Mehdi Benatia, Ali Zarrak a été au coeur de la première mise à pied de Chancel Mbemba et désormais Jean-Pierre Papin se plaint de ses méthodes jugées limites.

Même dans une semaine sans match, il y a de la tension à l’OM et ce n’est pas forcément lié à l’actualité récente et la lourde défaite contre le PSG de dimanche dernier. Dans les coulisses cela s’active dans un club qui cherche pourtant à se stabiliser avec le nouveau projet lancé par Pablo Longoria cet été. Mais des départs majeurs pourraient avoir lieu cette semaine, puisque les médias nationaux confirment que Jean-Pierre Papin a zappé ses dernières obligations avec la réserve, tandis que Marco Otero, responsable du centre de formation, va claquer la porte dans les prochains jours annonce L’Equipe. Les deux hommes ont un point commun, ils estiment que l’OM joue trop la carte de l’équipe première à tout prix, et que des choix forcés dans les catégories d’en-dessous leur ôtent tout pouvoir de décision.

L'OM laisse ses avocats à Papin

Mais en évoquant les points communs, il y a un homme qui semble cristalliser beaucoup de tensions. Il s’agit notamment de l’influent Ali Zarrak, bras droit de Mehdi Benatia et arrivé au club comme responsable de la Pro 2. Il avait été la cible du fameux « cousin » de Chancel Mbemba lors de sa mise à pied pendant l’été, et ces derniers jours, Jean-Pierre Papin a signalé son comportement auprès des ressources humaines du club provençal. Pour l’ancien Ballon d’Or, la procédure pourrait se rapprocher d’une plainte pour harcèlement moral. De son côté, dans une autre affaire, L’Equipe affirme que JPP a bien porté plainte contre X pour avoir été menacé par un homme à moto devant chez lui, à Plan de Campagne.

Une double actualité qui a provoqué une vive réaction de l’OM, qui a mis ses avocats à disposition de l’ancien buteur marseillais dans cette affaire de menace à moto. Mais L’Equipe le précise, les méthodes d’Ali Zarrak commencent à faire réagir, et les anciens lofteurs qui sont pour la plupart partis du club évoquent une façon de faire très limite selon les journalistes du quotidien sportif. BFM Marseille confirme que le signalement effectué au sein du club de la part de Papin vise bien Ali Zarrak, et une enquête interne va être menée par un cabinet extérieur.

Quasiment un an jour pour jour après son arrivée à l’OM, Jean-Pierre Papin est en tout cas attendu à la Commanderie, même si les dirigeants ne savent pas encore dans quelle disposition morale se trouve la légende du club.