OM : Alexis Sanchez arrive à Marseille, il y croit

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique de Marseille est riche en événements, et cela n'est pas fini. A un mois de la fin du marché des transferts, c'est désormais le dossier Alexis Sanchez qui semble avancer positivement.

Tandis que l’Olympique de Marseille recevra ce dimanche l’AC Milan dans un Vélodrome archi-comble, Pablo Longoria est lui plutôt tourné vers l’autre club de la capitale lombarde, l’Inter. C’est en effet sous le maillot nerazzurri qu’est actuellement le joueur visé par le président de l’OM, on parle évidemment d’Alexis Sanchez, l’avant-centre international chilien, à qui il reste un an de contrat avec le vice-champion d’Italie. C’est une évidence, Simone Inzaghi ne compte pas sur la star chilienne, lequel n’a pas l’intention de ranger ses crampons. Depuis quelques jours, la rumeur fait d’Alexis Sanchez le possible nouvel attaquant d’Igor Tudor du côté de Marseille. Et un journaliste spécialiste du football italien confirme ces rumeurs sur les négociations très concrètes entre l'OM, l'Inter et Alexis Sanchez.

Le vrai Alexis Sanchez proche de l'OM

Au micro de l’After Foot, Simone Rovera, qui connaît les arcanes du football italien et a encore de nombreux contacts à Milan et ailleurs en Serie A, confie qu’effectivement la piste Alexis Sanchez est chaude, Marseille étant convaincu que celui qui a marqué 48 buts avec l’équipe du Chili n’a rien perdu de ses qualités. « L’OM va prendre, peut-être Alexis Sanchez, mais aujourd’hui de ce que j’ai compris, c’est une piste plutôt concrète. Avec la venue de Alexis Sanchez à Marseille, le club a l’espoir de retrouver le vrai Alexis Sanchez, pas celui de la saison dernière, pas celui de la saison d’avant avec Manchester, mais au moins celui de la saison avec Antonio Conte à l’Inter où il avait été très bien », a expliqué le journaliste, qui croit que ce pari de Pablo Longoria avec Alexis Sanchez peut être payant.