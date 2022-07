Alexis Sanchez rêvait du Barça, il va finir à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria s’est mis en tête de réaliser un très gros coup lors de cette seconde partie de mercato en recrutant Alexis Sanchez à l’OM.

Malgré le flou entourant la saison à venir du côté de Marseille en raison du départ de Jorge Sampaoli, le président olympien Pablo Longoria continue de mener sa barque du mieux qu’il peut lors de ce mercato estival. Et globalement, l’Espagnol s’en sort plutôt bien avec des recrues judicieuses qui font pour l’instant l’unanimité ou presque (Mbemba, Clauss, Touré). Le mercato est malin mais à l’aube d’une participation en Ligue des Champions, les supporters de l’OM attendent maintenant la grosse recrue qui va les faire rêver. Ce pourrait bien être Alexis Sanchez, lequel figure bien parmi les priorités de Marseille selon La Provence et L’Équipe. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport confirme que l’international chilien, en fin de contrat avec l’Inter Milan dans un an, se rapproche à grands pas de l’OM.

Alexis Sanchez a donné son accord à l'OM

A en croire le journal aux pages roses, il n’y a pas encore d’accord entre l’Olympique de Marseille et Alexis Sanchez, mais l’hypothèse de voir le Chilien en Provence est de plus en plus probable. Et pour preuve, l’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United a donné son accord pour venir à Marseille. De leur côté -et comme indiqué par L’Equipe ce vendredi-, les dirigeants phocéens sont convaincus que l’opération est faisable. La première condition pour que l’opération se réalise est qu’Alexis Sanchez parvienne à résilier son contrat avec l’Inter, un élément qui ne dépend pas de l’OM. Sur ce point, il ne devrait pas y avoir de difficulté, le club nerazzurri ayant besoin de dégraisser son effectif afin de diminuer sa masse salariale après le retour de Romelu Lukaku en provenance de Chelsea. Le journal italien dévoile par ailleurs qu’en début de mercato, Alexis Sanchez rêvait du FC Barcelone ou d’un cador anglais. Le Chilien n’ayant pas reçu les offres espérées, il a revu ses ambitions à la baisse et a donné son accord à Marseille, où l’entraîneur Igor Tudor le veut absolument. Le gros coup de l’OM se confirme, même si Pablo Longoria devra réussir à vendre au minimum un attaquant s’il veut éviter l’embouteillage du siècle en attaque à Marseille (Milik, Payet, Dieng, Bakambu, Luis Suarez).