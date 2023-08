Alexis Sanchez de retour à l’OM, ça fuite au Chili

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Même si officiellement, Pablo Longoria a fermé la porte à un retour d’Alexis Sanchez en conférence de presse, une signature de l’international chilien à l’OM d’ici la fin du mercato est encore possible.

Alexis Sanchez et l’Olympique de Marseille, ce n’est pas encore terminé à 100 %. Présent la semaine dernière en conférence de presse pour présenter ses recrues, Pablo Longoria a été interrogé sur le potentiel retour de l’international chilien, libre comme l’air depuis son départ de Marseille le 30 juin dernier. « En ce moment, si on doit être franc et qu'on analyse l'effectif, sauf la position de latéral droit, on pense que l'on est au complet. On a un effectif où toutes les positions sont doublées. Je considère qu'on est complets » avait répondu Pablo Longoria, mettant probablement un terme au dossier Alexis Sanchez ou du moins le laissant entendre.

⚠️ Representantes de Alexis Sánchez ya hablaron con el Barcelona, club que reiteró que el chileno será alternativa solo en caso de que se concrete la venta de Dembélé y no puedan llevar a Bernardo Silva.



Como les he dicho, la propuesta del Olympique de Marsella sigue vigente. pic.twitter.com/GzKmYMXwug — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) August 6, 2023

Reste que pour le moment, l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille n’a toujours signé nulle part, ce qui laisse de l’espoir aux supporters phocéens qui rêvent de voir le Chilien revêtir de nouveau le maillot bleu et blanc. Tandis qu’un départ en prêt est évoqué pour la première fois en ce qui concerne Vitinha, l’OM pourrait faire le forcing pour récupérer Alexis Sanchez, un joueur de classe internationale qui connait déjà le club et qui a le leadership pour continuer à faire grandir cette équipe.

Alexis Sanchez n'est qu'un plan B pour le Barça

Une hypothèse d’autant plus viable que selon José Tomas Fernandez Pumarino, journaliste pour le grand média chilien Canal 13, un retour d’Alexis Sanchez à Marseille est toujours une option viable en dépit de la concurrence bien réelle du FC Barcelone. « Les représentants d’Alexis Sanchez se sont déjà entretenus avec Barcelone, un club qui activera l’option Sanchez uniquement si la vente de Dembélé se confirme et si Bernardo Silva ne vient pas. Comme je l’ai déjà dit, la proposition de l’OM est toujours valable » indique le journaliste, pour qui Pablo Longoria n’a donc pas retiré l’offre transmise à Alexis Sanchez à la fin du mois de mai.

Une offre de prolongation de contrat assortie d’une augmentation salariale de l’ordre de 25 % par rapport aux émoluments perçus par Alexis Sanchez en 2022-2023. De quoi espérer un revirement de situation et une signature d’El Nino Maravilla en Provence à la surprise générale d'ici à la fin du mercato ? Une chose est certaine, Pablo Longoria devra dégraisser en attaque en cas de retour au club d'Alexis Sanchez, d'où les rumeurs d'un prêt en Bundesliga pour Vitinha, dont les six premiers mois au sein du club phocéen n'ont pas vraiment été en adéquation avec son transfert record à plus de 30 millions d'euros. Dans le secteur offensif, Ruslan Malinovskyi est lui aussi en partance tandis que le flou règne autour de la situation de Cengiz Ünder.