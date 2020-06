OM : Alain Giresse ne doute pas, Payet sera au top jusqu’à 37 ans

Dans : OM.

À la surprise générale, l’Olympique de Marseille a annoncé la prolongation de contrat de Dimitri Payet lors de sa conférence de presse de rentrée samedi.

Alors que tous les suiveurs du club phocéen avaient les yeux rivés sur la future offre de rachat du club phocéen de Mourad Boudjellal, l’OM a lancé un contre-feu en annonçant la prolongation de Payet jusqu’en 2024. À 33 ans, et en décidant de devenir « Marseillais à vie », l'international français a donc fait un choix familial plutôt qu’un choix financier. Car en prolongeant son bail à Marseille, Payet a effectivement choisi de diviser son salaire par deux pour la saison prochaine, puis de 30 % pour l’exercice 2021-2022. Pour les deux années supplémentaires, une grande partie de sa rémunération sera indexée au nombre de matchs disputés. Ce qui signifie donc que Payet a fait « des efforts considérables », selon Jacques-Henri Eyraud. Vraiment alors que Payet aura 37 ans à la fin de son contrat à l’OM ? Pour Alain Giresse, cette question d’âge n’est pas vraiment problématique pour un joueur comme Payet.

« Quand on entre dans ces âges, tout dépend du profil. Si tu mises sur la vitesse ou l'explosivité, c'est compliqué. Mais Payet n'a jamais basé son jeu sur les capacités athlétiques, il est dans la technique. Mets Usain Bolt et un joueur technique sur la ligne médiane avec un ballon, demande-leur de trouver un partenaire aux 18 mètres : Bolt le fera en courant, mais c'est le joueur technique qui la donnera en premier. Or, la technique ne s'use pas. Marseille, avec et sans Payet, ce n'est pas pareil. La seule condition, c'est qu'il garde l'envie. Et donc la rigueur personnelle pour avoir un minimum de condition », a expliqué, dans L'Equipe, Giresse, qui sait de quoi il parle, vu que l’ancien milieu a guidé l’OM au début de l’ère Tapie entre 34 et 36 ans. Autant dire que Payet est capable de l’imiter en finissant tranquillement sa carrière de joueur à l’OM avant de partir sur un projet de reconversion dans son club marseillais.