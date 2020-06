Officiel : Payet prolonge à l'OM et divise son salaire par 2 !

Dans : OM.

Dimitri Payet va rester à l'Olympique de Marseille et pour cela il a accepté une colossale baisse de salaire.

Dans la foulée de son annonce concernant le refus de vendre l’Olympique de Marseille à qui que ce soit, Jacques-Henri Eyraud a révélé que Dimitri Payet venait de prolonger son contrat à l'OM jusqu’en 2024, il aura alors 37 ans, avec un projet de reconversion, ce qui a permis au patron marseillais de faire de Payet un « Marseillais à vie ». Tout cela en échange d’une colossale baisse de salaire, puisque le joueur a accepté de diviser ce dernier par deux pour la saison prochaine et 30% ensuite. L’occasion pour Dimitri Payet de revenir sur ses récents propos concernant ses soucis financiers, une déclaration qui avait provoqué quelques remarques acides, le joueur touchant près de 500.000 euros par mois.

Une polémique stupide selon lui. « Pour rentrer dans le détail, j'ai trois entreprises, une est fermée et je tente d’en sauver une autre. Après ce qui s'est dit, ça me passe au-dessus de la tête. J’avais besoin d'avoir une stabilité, de savoir où on allait. Ne plus se poser des questions après chaque offre au mercato. L’idéal pour moi c'était de rester jusqu'à la fin (...) J'ai souvent dit que j'aimais ce club, que ma famille s'y sentait bien. Le geste a germé dans ma tête quand le président a dit que les joueurs devaient faire des efforts. Qui mieux que moi pour montrer l'exemple. Aimer le club le dire c'est bien, le monter c'est mieux. Je veux vraiment faire partie de l'OM et l'aider à grandir », a expliqué Dimitri Payet, qui avoue ne pas encore savoir ce qu’il fera après sa fin de carrière dans le cadre de sa reconversion à Marseille. Quoi qu'il en soit, Jacques-Henri Eyraud a mené ce dossier de main de maître.